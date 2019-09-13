"Ростелеком" потратит почти 4 млрд рублей на перенос данных для информсистемы ЕГРН

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Ростелекома" одобрил заключение договора с компанией "Инфосистемы Джет" на выполнение ряда работ по переносу данных и поставку программно-аппаратного комплекса информационной безопасности для Федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра недвижимости на сумму около 4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах госоператора.

"Ростелеком" является исполнителем госконтракта Росреестра на предоставление вычислительных и сетевых ресурсов для функционирования ФГИС ЕГРН на сумму почти в 700 млн рублей. Основным центром обработки данных (ЦОД) для этой системы станет площадка "Ростелекома" на улице Авиамоторной в Москве.

Согласно представленной информации, более 3,5 млрд рублей будет направлено на выполнение работ компанией "Инфосистемы Джет" по поставке оборудования и программного обеспечения для ЦОДов, проведения запуска и услуги миграции данных на новые площадки, 420 млн рублей потратят на обеспечение информационной безопасности данных и самой системы в целом.

"Инфосистемы Джет" - российская IT-компания, которая занимается проектированием и внедрением вычислительных комплексов, сетевой инфраструктуры, инженерных систем и мультимедиа, заказной разработкой, внедрением и сопровождением программных решений и бизнес-приложений enterprise-уровня, обеспечением информационной безопасности, IT-аутсорсингом и технической поддержкой.

О проверке Счетной палаты

В феврале Счетная палата (СП) РФ по итогам проверки пришла к выводу, что Росреестр не уложился в сроки с переходом на Федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). По данным ведомства, сейчас в 34 регионах, включая Москву и Московскую область, госуслуги в области регистрации недвижимости оказываются и ведутся на основе старых систем.

Работы по созданию ФГИС ЕГРН Росреестр ведет с 2014 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости". СП РФ отметила несоблюдение сроков на всех этапах реализации проекта. По данным контрольно-счетного ведомства, на протяжении 2018 года срок внедрения системы переносился трижды, а с августа Росреестр и вовсе приостановил работы из-за аварии в центре обработки данных ПАО "Ростелеком".

Из-за аварии пришлось приостановить внедрение ФГИС ЕГРН в еще неподключенных к системе регионах, а в уже задействованных система была недоступна почти трое суток. В результате Росреестр не смог вовремя обработать порядка 11 млн обращений. "Ростелеком" свою вину признал, сумма штрафа составила 34 млн рублей.