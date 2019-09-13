Греф призвал готовиться к "сырьевому шоку" и падению цен на нефть

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия должна готовиться к "сырьевому шоку", связанному со снижением потребления нефти и уменьшением цены на нефть ниже $40 за баррель. Об этом заявил на Московском финансовом форуме глава Сбербанка Герман Греф.

"Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди. Сырьевой шок, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложение нефти в мире. Это приведет к очень низким ценам на нефть. Значительно, может быть ниже цены отсечения (по бюджетному правилу - прим. ТАСС). Благодаря опять Министерству финансов сегодня мы удержались на уровне 40 плюс, но цена может упасть значительно ниже. Надо готовится к этим новым рискам", - сказал он.

Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".