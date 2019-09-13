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Отмена авиарейсов из России в Чехию
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Авиавласти России и Чехии договорились о снятии ограничений на перелеты Жуковский - Прага

Как сообщила представитель Минтранса Светлана Петрова, стороны подписали соответствующий меморандум
Здание международного аэропорта Жуковский Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Здание международного аэропорта Жуковский
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Меморандум, предусматривающий снятие всех ограничений по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой, подписан по итогам переговоров авиационных властей России и Чехии, которые прошли в пятницу в Праге. Об этом ТАСС сообщила глава российской делегации, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

"Подписан меморандум, который предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой, а также мы закрепили договоренность на линии Прага - Сеул, - подчеркнула она. - Переговорный процесс проходил сложно, но конструктивно".

В ведомстве заявили, что авиасообщение сохранится как минимум в прежнем объеме. "Да, как минимум в прежнем", - подчеркнули в министерстве.

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РоссияРеспублика КореяОтмена авиарейсов из России в Чехию
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