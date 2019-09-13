Комиссия при правительстве одобрила законопроект о повышении МРОТ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России одобрила законопроект Минтруда РФ об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12130 рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда.

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С 1 января 2019 года МРОТ составляет 11280 рублей.

"На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений одобрен подготовленный Минтрудом России проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", - сказали в пресс-службе Минтруда.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил ТАСС, что суммарный объем расходов бюджетов бюджетной системы РФ на повышение МРОТ составит 20,9 млрд рублей. Увеличение коснется 3,2 млн человек.

МРОТ устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

В августе Минтруд России внес в правительство РФ законопроект об установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12130 рублей в месяц.