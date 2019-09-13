В Госдуме считают, что половина земель по "Дальневосточному гектару" останется неосвоенной

"Даже в европейской части страны, где развита инфраструктура и есть рынки сбыта, выживаемость бизнес-проектов в лучшем случае 50%. На Дальнем Востоке трудностей значительно больше, - написал Николаев на своей странице "ВКонтакте". - Скорее всего, половина земельных участков, которые выделены по программе "Дальневосточный гектар", останется неосвоенной".

Парламентарий прогнозирует скупку таких участков иностранцами. "Через какое-то время собственники, у которых не получилось ничего реализовать на этой земле, захотят от нее избавиться. Зачем платить лишние налоги? Кому они передадут собственность? Вполне рабочий сценарий - скупка земельных участков представителями соседних стран. Мы должны уже сейчас быть к этому готовы", - предупредил он.

По его мнению, пока аргументы в пользу получения "дальневосточного гектара" звучат неубедительно. "Что делать людям - жить в городах, которые постоянно развиваются, или на "дальневосточном гектаре" без инфраструктуры? Выбор здесь не в пользу "дальневосточного гектара", - считает глава комитета. - Сельское население сокращается, это мировая тенденция. Поэтому необходимо как-то объяснить людям, почему они должны брать "дальневосточный гектар".

Николаев также указал на неэффективность освоения дальневосточных земель и призвал к изменению законодательства для развития там экотуризма и трофейной охоты, интенсивного лесного хозяйства и переработки дикоросов. "Из Дальнего Востока мы никогда не сделаем Кубань или, если мы говорим о лесе, то никогда не сделаем Карелию. Это совсем другие условия - это вопрос и транспорта, и доставки, и многого другого. Я считаю, что нам нужно пользоваться теми конкурентными преимуществами, которые есть", - заключил депутат.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане России могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. С 28 марта 2019 года "дальневосточный гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.