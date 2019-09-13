Минфин не видит предпосылок для увеличения доли иностранных инвесторов в российских ОФЗ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России не видит предпосылок для значительного роста доли иностранных инвесторов в российских ОФЗ, сообщил журналистам глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский в кулуарах Московского финансового форума.

"Она [доля иностранных инвесторов в ОФЗ] большая и так. Я не думаю, что сейчас просматриваются предпосылки какого-то значительного роста. Треть рынка - это уже много", - сказал Вышковский. Он отметил, что Минфин доволен уже тем, что нет массового оттока зарубежных инвесторов из ОФЗ.