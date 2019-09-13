"Билайн" совместно с Huawei запустили пилотную зону 5G в "Лужниках"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с китайской Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве. Об этом говорится в сообщении оператора.

Как отметили в компании, "Билайн" протестировал основные сервисы сверхширокополосного мобильного доступа с использованием смартфонов нового поколения. "Реализация пилотной зоны позволит уже в ближайшем будущем с распространением смартфонов с поддержкой 5G и дальнейшим развертыванием 5G, заметно улучшить клиентский опыт в пользовании мобильным интернетом, особенно во время главных спортивных и развлекательных мероприятий в условиях повышенной нагрузки на сеть", - уверены в компании.

В "Вымпелкоме" уточнили, что один из фрагментов пилотной зоны в "Лужниках" был развернут рядом с центральным входом "Большой спортивной арены", где в дни проведения массовых спортивных мероприятий и концертов наблюдается максимальная плотность абонентов и трафика данных. Тестирование проводилось с использованием технологического решения Huawei, позволяющего упростить для оператора задачу запуска 5G в плотно застроенных городских районах. Пиковые скорости передачи данных на одно абонентское устройство в ходе тестов составили 2,19 Гбит/c.

Помимо "Билайна", пилотные зоны 5G в Москве запустили МТС (ВДНХ), "Мегафон (деловой центр "Москва-Сити") и Tele2 (Тверская улица).

В 2018 году соглашения о развитии 5G были заключены властями Москвы с операторами связи "Мегафон" и "Вымпелком". В этом году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано еще несколько договоров в этой области. Так, "Ростелеком", Tele2 согласились создать новую тестовую зону 5G в Москве в июле-октябре 2019 года, правительство Москвы и МТС условились сделать еще один такой пилот на ВДНХ. Сейчас запланированы восемь тестовых зон 5G в столице - спорткомплекс "Лужники", "Москва-сити", инновационный центр "Сколково", ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк "Зарядье". Полноценного покрытия власти Москвы рассчитывают добиться в 2023 году.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".