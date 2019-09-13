Кабмин утвердил список платных участков ЦКАД

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило список платных участков Центральной кольцевой автомобильной дороги (А-113, ЦКАД). В него вошли первый, третий и четвертый участки ЦКАД (от пересечения с федеральной трассой М-10 "Россия" до пересечения с дорогой федерального значения А-130 "Москва - Малоярославец"). Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

При этом пятый участок ЦКАД (0-84 и 251-0 км) будет бесплатным, поскольку ему нет альтернативной бесплатной дороги. Он проходит через Одинцовский, Истринский, Солнечногорский, Наро-Фоминский районы и городской округ Звенигород.

В ГК "Автодор" пояснили, что платность будет вводиться по мере сдачи участников, отметив, что альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А-107 "Московское малое кольцо". "Бесплатный объезд по маршруту А-107 будет проходить от пересечения со скоростной дорогой М-11 "Москва - Санкт-Петербург" до пересечения с трассой А-130", - уточнили в госкомпании.

"Эксплуатация ЦКАД в платном режиме будет вестись при помощи системы взимания платы по принципу распознавания номера автомобиля камерами наблюдения в режиме "свободного потока" (free-flow)", - отметили в "Автодоре". - Размер тарифа на платных участках ЦКАД будет определен до ввода в эксплуатацию с учетом требований действующего законодательства".

О проекте

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года.

Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.