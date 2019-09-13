Первый зампред ЦБ назвал полисы инвестиционного страхования жизни "мутным" продуктом

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) являются неплохим, но "мутным" продуктом. Такое мнение высказал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов в ходе форума АБР "Банки России - XXI век".

"Мутность продукта обусловлена отсутствием объективных данных на рынке, способных оценить перспективную доходность", - сказал он, отметив, что проблема может решиться посредством накопления "статистических рядов".

"Если у предприятия страхового очень хороший бренд и оно очень хорошо заботится о бренде... то человек рассчитывает, что с ним поступят справедливо. Дальше он смотрит на "трек рекорд" [доходность от управления] этого бренда и примерно формирует свои ожидания. Поскольку в России все бренды молодые, человеку очень сложно сориентироваться, а вот продавцы иногда вешают лапшу на уши и создают неправильные ожидания, отсюда все проблемы", - добавил Швецов.

ИСЖ представляет собой страховку жизни, при этом единовременный взнос клиента (300-500 тыс. рублей) инвестируется на фондовом рынке. По окончании срока действия полиса (три-пять лет), если по полису не было выплаты, страхователь гарантированно получает обратно вложенную сумму плюс возможный инвестдоход, размер которого зависит от результатов инвестирования.

Жалобы на ИСЖ

ИСЖ продается в основном через банки-агенты в качестве потенциально более доходной альтернативы вкладам. В ноябре 2018 года ЦБ сообщал, что выявлял массовые факты некорректных продаж ИСЖ. Потребители отмечали, что при заключении договора были введены в заблуждение обещаниями доходности по договору ИСЖ, значительно превышающей доходность по вкладам - при этом доходность продукта не является гарантированной.

Также клиенты жаловались, что продавец умолчал об условиях страхования, невыгодно отличающих ИСЖ от банковских вкладов, например, что вложенные в ИСЖ денежные средства не входят в систему гарантирования прав застрахованных в Агентстве по страхованию вкладов, а также о том, что деньги нельзя досрочно забрать без потерь.

Ранее ВСС подготовил стандарт по раскрытию информации о рисках ИСЖ, призванный снизить некорректные продажи, он вступил в силу в январе 2019 года.

С 1 апреля вступило в силу указание ЦБ об обязательном раскрытии информации по всем существенным рискам этого продукта и объяснении его отличия от вкладов при продаже.