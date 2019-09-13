Минфин на следующей неделе внесет в кабмин законопроект об онлайн-продаже алкоголя

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает на следующей неделе внести в правительство законопроект о легализации онлайн-продажи алкоголя, сообщил журналистам замдиректора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов.

"В ближайшее время [законопроект] будет внесен, потому что Минюст продлил правовую экспертизу. На следующей неделе, скорее всего", - отметил Коробутов.

Изначально планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. При этом предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Как пояснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.

По информации РБК, в результате Минфин доработал законопроект и планирует приступить к его реализации с 1 января 2020 года.