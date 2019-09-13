Союз производителей алкоголя предложил повысить минимальную цену водки до 233 рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Союз производителей алкогольной продукции предложил Минфину установить минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в 2020 году на уровне 233 рублей за 0,5 л. Об этом сообщил президент союза Игорь Косарев, выступая на сессии Московского финансового форума.

"Какая это будет цифра, я пока сказать не могу, но СПАП, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру - 233 рублей за пол-литровую бутылку", - сказал он, выразив надежду, что при определении МРЦ на следующий год, будет учтено как увеличение ставки акциза на этиловый спирт до 544 рублей за л в 2020 году, так и повышение цен на пшеницу и стекло.

Глава СПАП также сообщил, что за последние три года количество произведенной легальной алкогольной продукции выросло более чем на 30%: в 2015 году было произведено 62 млн декалитров легального алкоголя, а в 2018 году - 83 млн. При этом он отметил, что производители контрафактного алкоголя приспособились к ситуации, сформировав "полностью заново всю систему как производства, так и сбыта, абсолютно не напоминающую ту, которая была до 2015 года".

В этой связи, по словам Косарева, Союз производителей алкогольной продукции поддерживает принятие законопроектов об учете медицинского спирта в ЕГАИС, о маркировке стеклянных бутылок и об онлайн-торговле алкоголем.

Об онлайн-продажах алкоголя

При этом глава союза отметил, что легализовать интернет-торговлю невозможно с помощью досудебной блокировки сайтов, необходимо противопоставить появлению сайтов, предлагающих непроверенный алкоголь, доменную зону egais.ru.

"За 2018 год общий объем дистанционной торговли в стране вырос на 58% и составил 1 трлн 660 млрд рублей <...> Все потребители, которые хотят купить алкоголь в интернете в отличие от магазинов, на 100% не знают ничего об уровне легальности этой продукции. Замыкания цепочки ЕГАИС с окончательной продажей на сегодняшний день в интернет-торговле не происходит. В случае принятия закона, когда будет введена доменная зона egais.ru, - в этот момент потребитель будет на 100% знать, легальную продукцию он покупает или нет, заходит он на доменную зону egais.ru, либо покупает на сайте, который в этой зоне не находится", - пояснил он.

Минимальная цена на алкоголь

Минимальные цены на алкоголь устанавливает Минфин с 2009 года в целях борьбы с теневым производством. В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское. На водку МРЦ составляет 215 рублей, на коньяк - 388 рублей, на бренди - 307 рублей за бутылку (0,5 л). В марте Минфин предложил увеличить МРЦ на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 л.