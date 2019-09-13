Росалкогольрегулирование изъяло из оборота 4,5 млн бутылок алкоголя с 2018 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) выявила с 1 января 2018 года по сегодняшний день 252 нелегальных производства и изъяла из незаконного оборота 4,5 млн бутылок алкогольной продукции. Об этом сообщила заместитель руководителя контролирующего органа Елена Афанасенко, выступая в пятницу на сессии Московского финансового форума.

"Только за последний период, это 2018 год и по сегодняшний день, в рамках контрольно-надзорной деятельности мы имеем 252 выявленных нелегальных производства... изъято из незаконного оборота 4,5 млн бутылок, - сказала она. - Этилового спирта и спиртосодержащей продукции, ну, так мы называем в целом, но фактически это фармсубстанции, - 3,5 т, это огромное количество алкогольной продукции. Сайтов [по продаже алкоголя] у нас заблокировано 5864. И оборудования изъято - это за минусом того оборудования, которое прежде изъяли, и оно находится у "Росспиртпрома", - то оборудование, которое сегодня выявлено и находится в стадии рассмотрения в судах или других органах, - это 6 151 единица оборудования, из них 379 - это линии розлива. Вы можете себе представить масштаб бедствия".

Афанасенко отметила, что если в 2010 году, когда ее ведомство только начинало свою работу, выявляемые нелегальные производства "совершенно не соответствовали никаким требованиям", то теперь производители контрафактной продукции используют высокотехнологичное оборудование и склады с наилучшими условиями хранения. "Если это спиртовое производство, это новейшие колонны, современнейшее оборудование", - добавила она.

"Надо сказать, что мы всегда идем навстречу бизнесу, мы ищем такие инструменты регулирования, которые комфортны для бизнеса. И при этом мы до сих пор имеем вот эту фактуру. Это говорит о том, что совсем уже уходить в "лайт", в легкое [регулирование] никак еще нельзя, еще не время. Нам еще нужны инструменты, которые нам дадут возможность вот с этим со всем и дальше бороться и бороться", - резюмировала Афанасенко.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2018 году треть от всего потребляемого россиянами алкоголя составила незарегистрированная продукция, что составляет 3,2 л на душу населения. Как отмечали в ведомстве, в 2019 году показатель незарегистрированной продукции при потреблении на душу населения планируется в размере 2,6 л, в 2020 году - 2,2 л, в 2021 году - 1,9 л.