Минфин анализирует возможные валюты для размещения евробондов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России проводит анализ мировых валют, в которых могут быть номинированы новые выпуски евробондов, после ввода ограничений на госдолг РФ со стороны США. Об этом сообщил журналистам глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский в кулуарах Московского финансового форума.

"Нужно понять, насколько это возможно [размещение евробондов в долларах], с учетом последних решений наших заокеанских друзей. Там нет слово "доллары", а есть "не в рублях". Нужно понять, что это значит", - сказал Вышковский.

По его словам, ведомство анализирует этот вопрос и проводит консультации с разными сторонами процесса размещения. "Их больше, чем эмитент и инвестор. Есть банки - плательщики, клиринговые системы, рейтинговые агентства", - пояснил глава департамента, добавив, что контакты по этому вопросу состоятся и в рамках традиционной осенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, которая пройдет с 14 по 20 октября.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в 2020 году будет занимать в евро или юанях, а не в долларах.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся второй волны рестрикций. Позднее Госдепартамент объявил, что дополнительные меры будут включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте. В частности, США будут выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а американским банкам будет запрещено участвовать в первичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству.

В марте этого года Минфин разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов на €750 млн с погашением в 2025 году. В июне Минфин доразместил выпуски еврооблигаций на $1,5 млрд с погашением в 2029 году и на $1 млрд с погашением в 2035 году.