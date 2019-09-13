Российско-Корейский деловой и инвестиционный совет объединил 180 российских компаний

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российско-Корейский совет, который прошел в Москве в пятницу, объединил в числе своих участников 180 российских компаний, в том числе флагманов экономики. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Готовность участвовать в работе совета подтвердили свыше 180 российских компаний из 23 регионов России. В их числе и крупный бизнес - РЖД, Первая грузовая компания, СУЭК, Автодор, АЛРОСА, Россети, РОСНАНО. Мы надеемся, что проявленный интерес со стороны бизнеса приведет к наращиванию пула конкретных российско-корейских проектов", - процитировала пресс-служба слова председателя совета и директора направления "Новый бизнес" АСИ Артема Аветисяна.

По данным пресс-службы АСИ, в 2017 году была сформирована корейская часть Совета, в которую вошли свыше 120 корейских компаний, представляющих как крупный бизнес, так и малые и средние предприятия. Сотрудничество предпринимателей двух стран особенно актуально в период реализации концепции "Девяти мостов" - девяти ключевых отраслей российско-корейского инвестиционного взаимодействия: железные дороги, морские порты, энергетика, природный газ, арктическое судоходство, судостроение, сельское хозяйство, рыболовство, создание промышленных комплексов, экология, образование и здравоохранение.

Идея создания Российско-Корейского делового и инвестиционного совета принадлежит Комитету по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея. Координирует работу совета с корейской стороны Корейское агентство содействия торговле и инвестициями и Корейская торгово-промышленная палата, с российской - Агентство стратегических инициатив.