Доходы микрофинансовых организаций от займов "до зарплаты" в I полугодии упали на 7%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Выручка микрофинансовых организаций (МФО), предоставляющих займы "до зарплаты", за I полугодие 2019 года упала на 7% - до 18,9 млрд рублей, говорится в отчете Банка России "Тенденции микрофинансового рынка" за II квартал.

"Согласно зафиксированным тенденциям, опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов "до зарплаты", диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО", - отметили в ЦБ.

Оставшиеся в сегменте займов "до зарплаты" МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов. "Переход займов "до зарплаты" в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании", - уверен регулятор.

При этом в II квартале 2019 года микрофинансовый рынок вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объем выдач за квартал выросли более чем на 9%. Причем впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу (+33% по объему выдач).

Однако на рынке также наблюдается возобновление роста просроченной задолженности (+2,2 п. п. за квартал - до 27,3%), что, по мнению регулятора, должно быть воспринято компаниями как сигнал к переоценке стратегии захвата рынка в ущерб качеству портфеля и долгосрочному присутствию на рынке.

С 1 июля этого года в силу вступили новые ограничения предельной задолженности по займам на срок до одного года. Так, проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем два раза. При этом процентная ставка ограничивается 1% в день.

А с 1 октября для борьбы с предоставлением займов некредитоспособным гражданам вводится показатель долговой нагрузки.