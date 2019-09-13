Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня показали разнонаправленную динамику

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в четверг разнонаправленно. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,29%, до 2 791,74 пункта, индекс РТС вырос на 0,58%, до 1368,93 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:02 мск снизился на 0,71%, до 64,24 рубля, курс евро уменьшился на 0,65%, до 71,128 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,22% - до $60,23 за баррель.

"Индекс Мосбиржи сегодня к закрытию основной сессии снизился. Лучше рынка выглядели акции электроэнергетических компаний, что стало следствием увеличения ожиданий рынка касательно консолидации в отрасли и роста дивидендов под влиянием последних предложений Минфина, касающихся требований к дивидендам дочерних предприятий госкомпаний", - пояснил аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

Эксперт также отметил, что итоги сессии Европейского центрального банка (ЕЦБ) несколько разочаровали инвесторов, тем не менее, решение о количественном смягчении должно поддержать среднесрочный спрос на риск. Осин добавил, что на торгах понедельника преобладают шансы повышения индекса Мосбиржи, в том числе с учетом текущей динамики американских площадок. Ожидаемый диапазон закрытия торгов первого торгового дня следующей недели по прогнозам ИК "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курса доллара составляет 2760-2795 пунктов и 63,90-64,60 рубля.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека также считает, что в понедельник торги могут начаться на позитивной ноте, а все внимание инвесторов будет сосредоточено на риторике ФРС США.

"Биржевики практически уверены в снижении ключевой ставки на заседании FOMC в среду, однако по поводу риторики в отношении дальнейших действий регулятора есть вопросы, так как растут сомнения в устойчивости низкой инфляции: базовая инфляция в США достигла максимума с 2008 года, составив 2,4%. Тем не менее, рынок скорее настроен на продолжение роста из-за обилия дешевой ликвидности, несмотря на то, что многие инвесторы считают "монетарное безумие" преждевременным, а потому неоправданным, что безусловно повышает риски внезапного выхода инвесторов в кэш", - пояснил он.

В "БКС Премьер" полагают, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2778-2804. Курс рубля к доллару в коридоре 64-64,7 рубля и к евро в диапазоне 71,1-72 рубля.