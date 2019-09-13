Самозанятыми в России зарегистрировались 201 тыс. человек

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Самозанятыми в России с начала года зарегистрировались 201 тыс. человек, из них более 87% никогда не были индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин в ходе Московского финансового форума.

"В качестве самозанятых зарегистрировались 201 тыс. граждан. Из них более 87% никогда не были ИП, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20 млрд рублей дохода, пробито более 20 млн чеков", - сказал Мишустин.

По его словам, самыми популярными сферами деятельности самозанятых стали перевозка пассажиров, сдача в аренду квартир, а также оказание услуг в области консультирования, репетиторства и рекламы.

Глава ведомства подчеркнул, что цифровая государственная структура является способом решения вопросов бизнеса.

"Сегодня происходят серьезные преобразования - мы вступаем в цифровой мир, меняющий привычные нам вещи. Создается множество платформ, которые быстро соединяют потребителей услуг или товаров с поставщиками, минуя регуляторов. Задача государства - правильно адаптироваться к этим платформам и встроиться с ними в единую систему. Цифровая государственная инфраструктура, которую мы создаем, - это способ решить вопросы бизнеса и помочь ему, чтобы вместе удовлетворять потребности людей", - добавил Мишустин.

По его словам, новый налоговый режим для самозанятых - следствие появления цифровой экономики, возникновения цифровых платформ и новых трудовых отношений.

"Это льготный режим, который государство сделало, чтобы дать людям возможность без обременения и дополнительных административных барьеров встроиться в новую цифровую экосистему. Для этой категории налогоплательщиков необходимо было создать удобный инструмент, чтобы при его использовании люди не замечали присутствия государства", - заключил глава ФНС.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.