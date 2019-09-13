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"Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы клиентам с золотыми картами в 18 городах

При этом в авиакомпании отмечают, что пассажирам этих рейсов в качестве компенсации будут автоматически начислены 3 тыс. миль
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ограничит доступ в бизнес-залы в 18 городах клиентам с золотыми картами. Об этом говорится в рассылке авиакомпании для участников программы "Аэрофлот-бонус" золотого уровня.

"С 15 сентября 2019 года будут введены ограничения на доступ в бизнес-залы в аэропортах Анапы, Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерово, Краснодара, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Салехарда, Самары, Саратова, Хабаровска и Якутска для участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус", - говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании отмечают, что пассажирам этих рейсов в качестве компенсации будут автоматически начислены 3 тыс. миль.

С 15 августа "Аэрофлот" изменил правила доступа участников Золотого уровня программы "Аэрофлот бонус" в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска. Проход в залы ожидания повышенной комфортности стал доступен только пассажирам, которые приобрели билет класса Бизнес, и владельцам карт Платинового уровня. Изменение условий правил доступа в залы повышенной комфортности обоснованно экономической целесообразностью, отмечали в авиакомпании.

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