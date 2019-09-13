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Северный Кавказ

Индекс промышленного производства в КБР за восемь месяцев 2019 года вырос на 3,8%

Индекс промышленного производства составил 103,8%

НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета Кабардино-Балкарии (КБР) за восемь месяцев превысили 24 693 млн рублей, индекс промышленного производства составил 103,8%. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Согласно официальным данным, доходы республиканского бюджета за восемь месяцев превысили 24 693 млн рублей, индекс промышленного производства за январь - август 2019 года составил 103,8%. Объем продукции сельского хозяйства достиг 24,5 млрд рублей (105 % к соответствующему периоду 2018 года). К концу декабря этот показатель, по оценкам экспертов, превысит 50 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, как отмечается, в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в регионе завершается реализация четырех инвестиционных проектов. Еще шесть туристических, агропромышленных и инфраструктурных инвестпроектов прошли конкурсный отбор в Минкавказе России и включены в госпрограмму с обеспечением необходимого финансирования на текущий год.

Ранее в министерстве экономического развития региона ТАСС сообщили, что КБР ожидает от Министерства РФ по делам Северного Кавказа ответа о включении в госпрограмму семи инвестиционных проектов в сфере туризма и агропромышленном комплексе общей стоимостью более 2 млрд рублей.

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