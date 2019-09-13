Кудрин и Силуанов на МФФ поспорили о бюджете, а Греф предложил еще одну модель роста

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нацпроекты и методы достижения национальных целей развития российской экономики два дня подряд вызывали оживленные дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ). Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и первый вице-премьер, министр финансов Антов Силуанов, например, поспорили о необходимости смягчения бюджетной политики для достижения национальных целей развития. Кудрин заявил о необходимости увеличить финансирование образования и здравоохранения, в то время как Силуанов уверен, что целевые показатели нацпроектов будут достигнуты и при текущем объеме средств.
Кроме того, в ходе форума глава Сбербанка Герман Греф предложил за счет нацпроектов создать новую модель роста во всех сферах экономики с учетом развития современных технологий.
Ожидание и реальность
Реализация нацпроектов не позволит достичь желаемого результата, заявил Греф. По его словам, необходимо перенаправить средства, заложенные на нацпроекты, на построение новой модели роста во всех сферах. Желаемый результат - это национальные цели, в том числе вхождение России в пятерку самых крупных экономик мира. Для этого темпы роста экономики должны быть выше 3%. Сейчас ВВП России растет намного медленнее - по данным Росстата, во втором квартале 2019 года он вырос лишь на 0,9% в годовом выражении.
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Экономисты и аналитики добавляют - вклад самих нацпроектов в экономический рост в 2020 году будет не очень значительным и составит от 0,1 до 0,8 процентного пункта (п.п.). Кудрин, в частности, назвал диапазон 0,1-0,6 п.п.
По оценке главного экономиста по России и СНГ ИК "Ренессанс капитал" Софьи Донец, дополнительный вклад от реализации нацпроектов в рост экономики может составить 0,1-0,3 п.п. "Эта цифра может выглядеть не слишком впечатляющей, но это оценка вклада в долгосрочный потенциальный рост, то есть совокупный положительный эффект будет накапливаться с годами", - поясняет экономист.
Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков говорит, что сейчас сложно оценивать вклад нацпроектов, однако предположительно он составит от 0,2 п.п. до 0,4 п.п.
Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович согласен с тем, что вклад нацпроектов в ВВП в следующем году будет сдержанным. По оценке "БКС Премьер", это примерно 0,3-0,8 п.п. "Следует заметить, что сами нацпроекты вряд ли могут стать драйвером реализации экономического рывка в РФ, в то время как их основной задачей, на наш взгляд, является создание условий для возможности "перезапуска" экономического развития", - пояснил Покатович.
Прорыв, а не эволюция
Именно о "перезапуске" всего подхода к экономическому развитию говорил на МФФ Греф. Сейчас, по его словам, у России нет бизнес-модели экономического роста страны. "У нас нет консенсуса, что надо делать. А если нет консенсуса о том, что надо делать, то вопрос "Как?" вообще не стоит в повестке дня", - подчеркнул он.
Извечным "Что делать?" на форуме задавались неоднократно. Кудрин, известный критик эффективности реализации нацпроектов, в ходе пленарной сессии МФФ, посвященной обсуждению возможностей для опережающего развития российской экономики, спросил: "Позволяет ли действующая госполитика осуществлять этот прорыв?". И сам же ответил: "Сразу могу сказать: эти национальные проекты являются, скорее, планами эволюционного развития, но не прорывного. Это точно".
Глава Счетной палаты подчеркнул, что нацпроекты не ускорят рост экономики до желаемых 3% - без улучшения инвестклимата, стабильности налоговой политики, решения проблем в судебной системе роста не будет.
Греф, который в 2000-х годах уже занимался разработкой стратегий экономического развития страны, обратил внимание на то, что в России нет понимания, по какому пути развивать экономику, нет бизнес-модели.
В частности, глава Сбербанка сделал акцент на новых технологиях, которые "взорвали все сферы": управления, здравоохранения, образования, сервисов.
"Абсолютно другая модель в мире складывается. Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образовании, здравоохранении, государственном управлении, правоохранении и в судебной системе. За эти деньги эти реформы мы точно можем сделать", - уверен Греф.
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Кудрин в свою очередь отметил, что перед Россией стоят амбициозные цели, но остается вопрос, сможет ли госполитика им соответствовать. Он также напомнил о так называемой ловушке среднего дохода. Это ситуация в экономическом развитии, когда страна, которая достигает определенного дохода на душу населения, застревает на этом уровне. В ловушку попадают страны на полпути из категории "бедных" в категорию "богатых". Проблема возникает, когда в связи с ростом заработной платы производимая в стране традиционная продукция оказывается неконкурентоспособной. И многие страны десятилетиями находятся в этой ловушке.
Для желаемого прорыва, в частности, необходим прорыв инвестиционный, подчеркнул глава Счетной палаты. Недостаточность заложенных в нацпроектах объемов финансирования сферы образования также не способствует достижению целей правительства, добавил он.
Желание "раздербанить"
Премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание, обратил внимание на интерес инвесторов к российской экономике. "Это происходит прежде всего потому, что мы за последние годы серьезно укрепили стабильность нашей финансовой системы и бюджета. Раньше колебания нефтяных котировок, которые постоянно происходили, заставляли Минфин сильно нервничать. Сейчас, благодаря бюджетному правилу, у нас большой профицит", - заметил глава правительства. Однако он не стал называть объем профицита, "потому что как только называешь объем, сразу появляется желание все это раздербанить". Но именно эта "подушка безопасности" отличает экономическую модель РФ от других страновых моделей, подчеркнул Медведев.
Вокруг свободных бюджетных средств на форуме разгорелась дискуссия между Силуановым и Кудриным. "Я как раз не побоюсь и назову ожидаемый профицит бюджета этого года: 1 трлн 471 млрд рублей, по оценке Минфина. Это 1,4% ВВП. Только в этом году", - заявил Кудрин. По его мнению, бюджетную политику необходимо смягчить.
Кудрин, которого в его бытность министром финансов обвиняли в том, что он "денег не дает", заявил, что для поставленных задач на нацпроекты выделено слишком мало денег. К тому же некоторые структурные меры, которые важны для экономического роста, не запланированы в российской госполитике, подчеркнул он. Например, в нацпроектах не ставится вопрос об увеличении доли частного сектора в экономике, усилении роли регионов и решении проблем в области правоохранительной и судебной систем.
Силуанов, отвечая на реплику Кудрина о недостаточном финансировании, заявил, что важно не количество денег, а то, как ими распоряжаются. "Зачастую те деньги, которые у нас есть, могли бы дать больший эффект", - парировал первый вице-премьер. Если Кудрин, критикуя подход властей к нацпроектам, приводил в пример европейские страны и США, то Силуанов акцентировал внимание на азиатском блоке стран (в том числе на Южной Корее и Китае), где инвестиции направлены на инфраструктуру (Россия также делает упор на этом направлении), а процент госкомпаний достаточно высок.
Кроме того, Силуанов подчеркнул важность разумного использования средств бюджета, настаивая на том, что резервы могут быть быстро исчерпаны, а мировая экономика (и цены на энергоносители в том числе) могут "просесть". По его мнению, нужно сконцентрироваться на решении задач нацпроектов и стабильности экономических условий, избежав при этом корректировки заданного курса.
Силуанов напомнил, что при текущем подходе бюджетные ресурсы сконцентрированы на реализации национальных целей, основная задача которых - войти в пятерку стран - экономических лидеров. По прогнозу Минфина, российская экономика в 2020 году вырастет на 2%.
Минэкономразвития ожидает похожей динамики. Глава ведомства Максим Орешкин отметил, что в целевом сценарии предполагается ускорение экономического роста до 2,1% в 2020 году, "поэтому, если мы будем стараться, мы можем выйти на уровень 2% и даже выше". По его мнению, расти должны бюджетные расходы на инфраструктуру.
И вновь Кудрин был не столь оптимистичен. Его прогноз - российская экономика вырастет в следующем году лишь на 1,3%. А без исполнения цели по темпам роста ВВП на уровне 3%, скорее всего, неисполнимыми будут и другие целевые показатели национальных проектов, резюмировал глава Счетной палаты.
Мнение экспертов
Экономисты и аналитики согласны с Кудриным в том, что бюджетную политику можно было бы смягчить для ускорения роста экономики. По оценке Донец из ИК "Ренессанс капитал", рост российского ВВП в 2020 году составит 2,6%. По ее мнению, бюджетная политика должна стать одним из ключевых драйверов роста. "Для это не потребуется "заливать экономику деньгами", достаточно того, чтобы бюджетная политика перестала быть жесткой, какой была последние пять лет, и в первом полугодии этого года - особенно. Вклад этого фактора в рост может составить, по нашим оценкам 0,5-1 п.п. в рост ВВП в 2020 году", - считает Донец.
По прогнозам "БКС Премьер", ВВП России в 2020 году вырастет на 1,3-2%, в зависимости от результативности воздействия на экономику со стороны импульса от государственных инвестиций. "Полагаем, что смягчение бюджетной политики, в том числе и бюджетного правила, могло бы оказать весомую поддержку восстановлению социальной сферы экономики. Однако мы не считаем, что в ближайшее время правительство пойдет на какие-либо активные шаги именно в плоскости бюджетного правила - тот уровень макростабильности, достигнутый в том числе за счет действия данного механизма, представляет колоссальную важность для экономического блока", - полагает Покатович "БКС Премьер".
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на МФФ предложила обратить внимание на эффективность расходования средств прежде, чем предлагать смягчать бюджетную политику. "Мы все рассуждаем, как мы поднимем экономический рост либо с помощью бюджетной, либо с помощью денежно-кредитной политики. Даже с точки зрения бюджетной политики, прежде чем говорить о том, что дополнительные проценты потратим, давайте эффективно потратим то, что уже собрали в виде дополнительных налогов. Это немаленькие суммы, поверьте", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ добавила, что в России низкие темпы экономического роста вызваны прежде всего именно структурными факторами (в том числе общемировыми), "а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна". Пренебрегать этими факторами и разгонять экономику при помощи "печатного станка" не стоит, подчеркивает она, ряд стран уже обожглись на этом.