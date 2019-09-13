Кудрин и Силуанов на МФФ поспорили о бюджете, а Греф предложил еще одну модель роста

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нацпроекты и методы достижения национальных целей развития российской экономики два дня подряд вызывали оживленные дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ). Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и первый вице-премьер, министр финансов Антов Силуанов, например, поспорили о необходимости смягчения бюджетной политики для достижения национальных целей развития. Кудрин заявил о необходимости увеличить финансирование образования и здравоохранения, в то время как Силуанов уверен, что целевые показатели нацпроектов будут достигнуты и при текущем объеме средств. Кроме того, в ходе форума глава Сбербанка Герман Греф предложил за счет нацпроектов создать новую модель роста во всех сферах экономики с учетом развития современных технологий. Ожидание и реальность Реализация нацпроектов не позволит достичь желаемого результата, заявил Греф. По его словам, необходимо перенаправить средства, заложенные на нацпроекты, на построение новой модели роста во всех сферах. Желаемый результат - это национальные цели, в том числе вхождение России в пятерку самых крупных экономик мира. Для этого темпы роста экономики должны быть выше 3%. Сейчас ВВП России растет намного медленнее - по данным Росстата, во втором квартале 2019 года он вырос лишь на 0,9% в годовом выражении.

Экономисты и аналитики добавляют - вклад самих нацпроектов в экономический рост в 2020 году будет не очень значительным и составит от 0,1 до 0,8 процентного пункта (п.п.). Кудрин, в частности, назвал диапазон 0,1-0,6 п.п. По оценке главного экономиста по России и СНГ ИК "Ренессанс капитал" Софьи Донец, дополнительный вклад от реализации нацпроектов в рост экономики может составить 0,1-0,3 п.п. "Эта цифра может выглядеть не слишком впечатляющей, но это оценка вклада в долгосрочный потенциальный рост, то есть совокупный положительный эффект будет накапливаться с годами", - поясняет экономист. Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков говорит, что сейчас сложно оценивать вклад нацпроектов, однако предположительно он составит от 0,2 п.п. до 0,4 п.п. Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович согласен с тем, что вклад нацпроектов в ВВП в следующем году будет сдержанным. По оценке "БКС Премьер", это примерно 0,3-0,8 п.п. "Следует заметить, что сами нацпроекты вряд ли могут стать драйвером реализации экономического рывка в РФ, в то время как их основной задачей, на наш взгляд, является создание условий для возможности "перезапуска" экономического развития", - пояснил Покатович. Прорыв, а не эволюция Именно о "перезапуске" всего подхода к экономическому развитию говорил на МФФ Греф. Сейчас, по его словам, у России нет бизнес-модели экономического роста страны. "У нас нет консенсуса, что надо делать. А если нет консенсуса о том, что надо делать, то вопрос "Как?" вообще не стоит в повестке дня", - подчеркнул он. Извечным "Что делать?" на форуме задавались неоднократно. Кудрин, известный критик эффективности реализации нацпроектов, в ходе пленарной сессии МФФ, посвященной обсуждению возможностей для опережающего развития российской экономики, спросил: "Позволяет ли действующая госполитика осуществлять этот прорыв?". И сам же ответил: "Сразу могу сказать: эти национальные проекты являются, скорее, планами эволюционного развития, но не прорывного. Это точно". Глава Счетной палаты подчеркнул, что нацпроекты не ускорят рост экономики до желаемых 3% - без улучшения инвестклимата, стабильности налоговой политики, решения проблем в судебной системе роста не будет. Греф, который в 2000-х годах уже занимался разработкой стратегий экономического развития страны, обратил внимание на то, что в России нет понимания, по какому пути развивать экономику, нет бизнес-модели. В частности, глава Сбербанка сделал акцент на новых технологиях, которые "взорвали все сферы": управления, здравоохранения, образования, сервисов. "Абсолютно другая модель в мире складывается. Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образовании, здравоохранении, государственном управлении, правоохранении и в судебной системе. За эти деньги эти реформы мы точно можем сделать", - уверен Греф.