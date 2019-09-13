Карачаево-Черкесия усилит контроль за строительством туристических объектов

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Контроль за строительством объектов туристического комплекса в Карачаево-Черкесии будет усилен. Решение принято в пятницу на совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов туристско-рекреационной особой экономической зоны "Архыз", сообщила пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"В Карачаево-Черкесии под председательством первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова прошло совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов туристско-рекреационной особой экономической зоны "Архыз". По итогам встречи было принято решение ужесточить контроль за строительством новых объектов со стороны региона, а также совместно с резидентами разработать механизмы повышения прибыльности курорта как для бизнеса, так и государства, которое в него инвестировало", - говорится в сообщении.

Основными темами совещания стали вопросы достижения плановых экономических показателей, выдачи разрешений на строительство на территории курорта, соблюдение правил застройки и поддержания порядка в курортной зоне. "Необходимо обращать внимание на детали. Поддержание порядка в торговых рядах, обособленные парковки, соблюдение правил застройки, содержание зимних объектов. В развитии курорта нет мелочей, если мы претендуем на федеральный и международный уровень", - цитирует Байсултанова пресс-служба.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор КСК Хасан Тимижев сообщил, что компания готовит предложение в Минэкономразвития России о том, чтобы упростить процедуру возвращения земельных участков, отданных в долгосрочную аренду резидентам особых экономических зон, которые в итоге не смогли выполнить свои обязательства.