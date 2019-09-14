Трамп на год продлил эмбарго в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить до 14 сентября 2020 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Соответствующее заявление американского лидера распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США", - говорится в заявлении.

Этим же решением Трамп продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, враждебно настроенными по отношению к США. На данный момент Куба - это единственная страна, на которую распространяется данный закон.

В 2008 году из этого списка была исключена КНДР, в отношении которой в то же время действуют иные жесткие санкции.

Американское эмбарго

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

Как неоднократно заявляли кубинские лидеры, американская блокада - главное препятствие для развития экономики страны. Борьба против нее является приоритетом внешней политики островного государства.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.

В декабре 2014 года экс-президент Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и о смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп - сторонник более жесткой линии в отношении Острова свободы. Он ужесточил правила поездок в карибскую страну для граждан США и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Весной текущего года власти США разрешили американцам подавать иски против физических и юридических лиц, контролирующих собственность на Кубе, которая была национализирована в прошлом веке. Ранее американские власти регулярно приостанавливали действие закона Хелмса - Бертона от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать в суд на иностранные компании, занимающиеся бизнесом в США и инвестировавшие в эту собственность на острове. На прошлой неделе Вашингтон объявил, что с 9 октября ужесточит ограничения на денежные переводы на Кубу.