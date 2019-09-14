Изобретатели представили свои проекты на выставке "Аль-Бассель" в Дамаске

ДАМАСК, 14 сентября. /ТАСС/. Сирийские изобретатели продемонстрировали свои проекты на 19-й ежегодной выставке инноваций и технологий "Аль-Бассель" в Дамаске, которая проводится под эгидой Министерства внутренней торговли и защиты прав потребителей Сирии, а также национального бюро патентов, сообщил журналистам руководитель бюро Истрин Акль.

"В 19-й по счету выставке участвуют в основном студенты целого ряда сирийских вузов, прежде всего Дамасского университета: у каждого свой стенд, где авторы идей показывают свои наработки. Заявки на участие могли подать все желающие; очень много изобретений касается сельского хозяйства, пищевой промышленности, робототехники, программирования и медицины. Война, конечно, оказалась серьезным испытанием для изобретательского сообщества - в последние годы выставка получалась по сути внутристоличной. Но на этот раз мы старались помочь всем желающим приехать - и в мероприятии снова участвует вся Сирия", - сказал глава патентной организации.

По его словам, бюро патентов и другие государственные органы, а также готовые инвестировать предприниматели присматриваются на выставке к наиболее полезным на данным момент идеям. "В этом году, например, будет воплощен проект мини-пекарни - сейчас такие нужны восстанавливающимся городам", - отметил Акль.

Среди представленных на "Аль-Бассель" проектов есть и высокотехнологичные, в частности ортодонтический аппарат, добавил он. Прототип устройства по заказу доктора из Дамаска Махмуда Раджаба помогли изготовить в Санкт-Петербурге. "В 2012 году мы получили национальный патент, а спустя три года получили патент в США. На выставке "Аль-Бассель" мы представлены уже два года, в прошлом году получили золотую медаль за сирийский патент, теперь мы ищем инвестора, готового вкладывать в серийное производство этого аппарата", - сказал доктор Раджаб.

Первый приз на "Аль-Бассель" составляет 2 млн сирийских фунтов (около $3 тыс.), второй - 900 тыс., третий - 600 тыс. Оргкомитет также определил 15 золотых медалей и столько же серебряных и бронзовых наград.