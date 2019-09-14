Ограничения OPAL для "Газпрома" вступают в силу

БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. OPAL Gastransport GmbH в 7:00 по московскому времени в субботу ввел ограничения для "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.

Что трубопровод OPAL значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

Суд ЕС по иску Польши 10 сентября отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".

"OPAL Gastransport GmbH запустила необходимые меры, чтобы реализовать решение Федерального сетевого агентства и ограничить сбыт и использование частично регулируемых открытых транзитных мощностей к ближайшему возможному моменту", - говорилось в распространенном в пятницу заявлении компании.

"С этой минуты больше невозможно резервировать частично регулируемые открытые мощности по забору и отбору", - подчеркнули в компании. Как отмечается в сообщении, OPAL Gastransport GmbH ограничит доступ к мощностям "с учетом технических требований и в тесной координации с сетевыми операторами к 14 сентября, 06:00 (07:00 мск)".

Ранее 13 сентября германский регулятор запретил компании OPAL Gastransport проводить дополнительные аукционы на мощности газопровода.

"В соответствии с решением Федерального сетевого агентства от 13 сентября OPAL Gastransport GmbH больше не разрешается продавать транзитные мощности по забору и отбору [газа] объемом 15,86 млн кВт*ч, а также осуществлять какую бы то ни было транспортировку, которая основывается на использовании таких мощностей", - напомнил оператор.