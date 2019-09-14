Кабмин одобрил законопроект о льготах по НДФЛ для пострадавших от стихийных бедствий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиками в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством. Этот и другие законопроекты были рассмотрены на заседании кабмина 12 сентября, перечень принятых решений опубликован в субботу на сайте правительства.

Упомянутый законопроект освобождает от налогообложения и доходы граждан, предоставляющих пострадавшим жилье в наем, если стоимость такой аренды находится в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма из бюджетных источников.

На заседании были одобрены и законопроекты, которые касаются процедуры проведения для иностранцев комплексного экзамена на знание русского языка, истории и законодательства РФ. Один проект обеспечивает единые подходы к этой процедуре как на территории России, так и за ее пределами, а также эффективный контроль деятельности образовательных организаций при проведении комплексного экзамена. Документ призван повысить качество проведения экзамена и исключить риски возможной фальсификации сертификатов. Второй проект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность образовательных организаций и их должностных лиц за нарушения требований к проведению такого экзамена.

Кабмин утвердил решение о внесении изменений в ряд нормативных документов правительства в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". При этом Минюсту России поручено проработать и до 14 октября 2019 года представить в правительство предложения по сокращению сроков государственной регистрации ведомственных нормативных правовых актов, принимаемых во исполнение национальных проектов.

Правительство также утвердило распределение субсидий по ряду направлений. В частности, более 1 млрд рублей решено направить на реализацию мероприятий ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Северной Осетии на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения выделят 176,65 млн рублей. Иркутская область получит из резервного фонда правительства России 2,153 млрд рублей на строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. На возмещение затрат по инвесткредитам в сфере АПК решено выделить 76 регионам России 35,3 млрд рублей.