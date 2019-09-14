Власти Ставрополья планируют в 2019 году на 15% сократить уровень госдолга

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют на 5 млрд рублей сократить объем государственного долга региона, что составляет порядка 15% от существующего уровня. Об этом ТАСС сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"В 2013 году регион находился в числе субъектов с неустойчивой долговой политикой, соотношение госдолга к собственным доходам составляло 78%. Сегодня это соотношение опустилось за 50%, мы вошли в число регионов с стабильными показателями. В прошлом году мы снизили госдолг на 7 млрд, в этом году около 5 млрд рублей планируем, итог года покажет", - сказал он.

Государственный долг Ставропольского края по итогам 2018 года сократился до 33 млрд рублей. В 2018 году бюджет края впервые был профицитным - региону удалось увеличить собственные доходы. На Ставрополье был отменен ряд неэффективных налоговых льгот, ведется работа по привлечению инвесторов, поддержкой стала федеральная программа реструктуризации бюджетных кредитов регионов.

"Самое главное, что сегодня Ставропольский край может решать любую поставленную задачу, это бюджетные способности. В 2013 году мы не могли проводить крупные мероприятия, строить, решать запросы людей. На сегодня - профицит, долги возвращаем, возродили программу местных инициатив", - отметил Владимиров.