ЕС рассматривает несколько вариантов налогов в энергетике

ХЕЛЬСИНКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Страны ЕС обсуждают несколько разных вариантов налогов в энергетике для перехода в дальнейшем к низкоуглеродной экономике. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Хельсинки замглавы Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

"Это авиационный налог, решение вопроса дисбаланса налоговых ставок для разных видов энергопродуктов - бензина и дизельного топлива, налоговые инструменты, которые способствовали бы использованию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности. Кроме того, был вопрос минимальных ставок, которые не изменялись с 2003 года", - сказал он.

"Нам нужно обновить действующую директиву на основании наших оценок. Мы сейчас начинаем с консультаций, оценок влияния. Но в любом случае нужны будут дальнейшие обсуждения. Сегодняшние дискуссии также полезны для оценки того, насколько амбициозны мы будем", - подчеркнул Домбровскис.

Еврокомиссия в начале года представила концепцию перехода Евросоюза к экономике с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году, однако до настоящего времени нет конкретных расчетов, как именно она предполагает это сделать на практике. В настоящий момент альтернативные технологии производства энергии не выдерживают свободной конкуренции с традиционной тепловой и атомной генерацией. Альтернативные системы пока нуждаются в постоянной дотационной подпитке.