На Хайнане завершается строительство скоростной трассы Вэньчан - Цюнхай

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной автомобильной магистрали между городами Вэньчан и Цюнхай в южной китайской провинции Хайнань вступает в завершающую стадию. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван" , движение по новой трассе будет открыто в ближайшее время.

Ввод в эксплуатацию этой скоростной магистрали позволит сократить время в пути на автомобиле между двумя населенными пунктами примерно до 30 минут. Ранее поездка по маршруту занимала больше часа. Общая протяженность трассы, которая станет важной частью общей сети высокоскоростных автомобильных шоссе провинции, составляет 65,7 км. Максимальная скорость движения по ней ограничена 120 км/ч. Ее строительство было начато в ноябре 2016 года.

Дорога станет частью восточного участка кольцевой скоростной автомагистрали в провинции Хайнань, которой присвоен индекс G98. В настоящее время местные жители могут пользоваться участком этой трассы протяженностью более 500 км. Появление магистрали Вэньчан - Цюнхай, пишет "Наньхайван", позволит соединить все ключевые приморские города острова кольцом скоростных трасс.

Местными властями поставлена задача к 2020 году довести общую протяженность высокоскоростных автомобильных дорог в провинции до 1360 километров. Такая инфраструктура играет важную роль в улучшении транспортного сообщения на острове в условиях строительства на Хайнане первой зоны свободной торговли. О планах создания зоны в 2018 году объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Открытие пилотной зоны свободной торговли, по расчетам властей, запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.