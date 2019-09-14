Российский истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в выставке "Технофест"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале "Технофест", который пройдет в Стамбуле 17-22 сентября. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в аэропорт имени Ататюрка в Турции для участия в выставке "Технофест", - сказали в корпорации.

В пресс-службе ОАК добавили, что ожидается прибытие на "Технофест" других российских самолетов, однако не уточнили, о каких конкретно моделях идет речь.

Ранее источник в авиастроительной отрасли сообщил ТАСС, что Россия планирует отправить на фестиваль "Технофест" заинтересовавший Анкару многофункциональный истребитель Су-35. По его словам, ожидается, что в выставке также примут участие авиалайнеры МС-21, Sukhoi Superjet 100, самолет-амфибия Бе-200.

Как сообщили на МАКС-2019 в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, российская и турецкая стороны обсуждают поставку российских истребителей Су-35 и Су-57. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.