От Северного Кавказа ждут мнений о запуске грузопассажирского парома между РФ и Болгарией

БУРГАС /Болгария/, 14 сентября. /ТАСС/. Торговый представитель России в Болгарии Константин Артюшин предложил предпринимателям северокавказских регионов включиться в обсуждение вопроса организации грузопассажирского парома между Новороссийском и Бургасом. Сейчас эта тема прорабатывается в Минтрансе России, сообщил Артюшин на бизнес-сессии в рамках фестиваля "Неделя Северного Кавказа в Болгарии".

"Сейчас у нас логистика выстраивается с учетом сложностей с Украиной. Логистика очень сложная, поэтому мы прорабатываем вопрос паромной переправы между Новороссийском и портом Бургас. Один из вопросов, который мне задавали чиновники из Минтранса России, это заинтересованность российских экспортеров в организации такого рода перевозок. Нам надо делать нормальную логистику, в том числе и для того, чтобы болгары ездили на курорты Северного Кавказа, поэтому ждем ваших непредвзятых мнений по поводу организации этого парома", - сказал Артюшин.

Он сообщил, что в ближайшее время российская сторона проведет с Болгарией переговоры о запуске грузопассажирского парома.

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходит с 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре. В нем принимают участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Цель мероприятия - презентовать деловой, культурный и туристический потенциал северокавказских регионов, а также наладить сотрудничество в разных сферах между Россией и Болгарией.

Фестиваль организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам состоявшегося в марте официального визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Республики Болгарии на 2019-2021 годы.

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, он занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.