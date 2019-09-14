Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года

ТАСС, 14 сентября. Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, новая программа расширенного финансирования заменит существующий краткосрочный механизм финансовой помощи stand-by. При этом, как сообщает Bloomberg, условием оказания кредитной поддержки МВФ станет предоставление Киевом гарантий, предусматривающих сокращение бюджетного дефицита, либерализацию сельскохозяйственного рынка и дальнейшие меры по борьбе с коррупцией.

В четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что миссия Фонда прибыла в Киев для обсуждения с украинскими властями создания эффективного антикоррупционного механизма.

На прошлой неделе глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявлял, что во время визита миссии МВФ будут обсуждаться параметры новой программы помощи Киеву. Ранее замглавы НБУ Дмитрий Сологуб отмечал, что объем новой программы сотрудничества составит $5-10 млрд. По его словам, в отличие от stand-by, речь будет идти о программе расширенного финансирования.

Действующая программа stand-by была согласована Киевом и МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд.