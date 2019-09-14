Власти Хайнаня начнут новую эпоху открытости экономики по случаю 70-летия образования КНР

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань планируют начать новую эпоху по усилению экономической открытости региона в связи с 70-й годовщиной образования КНР (будет праздноваться 1 октября - прим. ТАСС). Об этом сообщил на пресс-конференции глава регионального комитета по делам развития и реформ Фу Сюаньчао.

"У Хайнаня появились эпохальные возможности, однако одновременно возникли и крупные вызовы в связи с созданием на острове экспериментальной зоны свободной торговли с китайской спецификой, - рассказал он. - Наша провинция активизирует полномасштабные реформы по усилению открытости, будет упорно стремиться к поставленной цели - формированию зоны и порта свободной торговли".

По словам чиновника, регион располагает всем необходимым, чтобы добиться прорыва и "вписать новую страницу в историю грандиозных изменений". "Хайнань упорно стремится к тому, чтобы проводимые нами реформы по усилению открытости стали новым стимулом, который бы расширил рамки возможностей для успешного развития острова", - подчеркнул Фу Сюаньчао.

Чиновник отметил, что в ближайшее время остров будет еще интенсивнее развивать взаимодействие с внешним миром, проводить реформы для оптимизации структуры торговых отношений, усовершенствует отраслевую структуру. "Благодаря инновационным стимулам изменения коснутся как сельского хозяйства, так и промышленности, сферы услуг", - уточнил глава комитета, добавив, что новые факторы роста будут способствовать равномерному распределению благ и повышению экологичности.

Как рассказал Фу Сюаньчао, власти продолжат содействовать активному привлечению финансового капитала в экономику острова. За последние 30 лет провинция получила инвестиционную подпитку в размере 3 трлн юаней ($423 млрд), примерно пятая часть из этих средств пошла на усовершенствование инфраструктуры. Одновременно произошли изменения в отраслевой структуре: если прежде экономика острова была преимущественно аграрной, то на текущий момент в ней преобладает сфера услуг (56,6%) и промышленный сектор (22,7%).

Центральное правительство КНР предпринимает активные усилия для развития самой южной островной провинции и создания в ней аналога таких процветающих регионов, как остров Чеджудо Республики Корея и Сингапур. Согласно официальной статистике, валовый региональный продукт Хайнаня в 2018 году превысил 483 млрд юаней (более $68 млрд), увеличившись по сравнению с концом 80-х годов в 23 с лишним раза. Годовой доход на душу населения провинции уже превысил $7,8 тыс., в результате Хайнань вошел в список китайских регионов со средним уровнем дохода.