В МЭА заявили, что атака на объекты в Саудовской Аравии пока не сказалась на рынках нефти

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) не наблюдает снижения запасов на рынках нефти после нападений йеменских мятежников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Соответствующее заявление организация разместила на своем сайте в субботу.

"МЭА внимательно следит за ситуацией в Саудовской Аравии. Мы находимся в контакте с властями Саудовской Аравии, а также с основными странами-производителями и странами-потребителями. На данный момент рынки хорошо обеспечены достаточными коммерческими запасами", - гласит короткое коммюнике.

Минувшей ночью йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали беспилотниками предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на востоке страны. В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов. Кроме того, удары были нанесены и по району Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован, однако, согласно имеющимся данным, полностью потушить его не удается до сих пор. О жертвах и пострадавших, а также масштабе ущерба информации пока не поступало. Между тем, как сообщало агентство Reuters, эти вылазки серьезно повлияли на нефтяную отрасль страны и привели к снижению производства на 5 млн баррелей в день - почти половину текущего объема добычи.