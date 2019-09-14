Airbus DS расширит палитру производимой в РФ аппаратуры на совместном с РКС предприятии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Airbus Defence and Space планирует локализовать в России производство усилителей на основе ламп бегущей волны (прибор для усиления мощности сверхвысокочастотной радиоволны - прим. ТАСС). Об этом сообщил глава Airbus DS в России Владимир Терехов.

"Мы планируем заняться локализацией усилителей мощности на основе лампы бегущей волны в рамках развития деятельности СП "Синертек". Мы достаточно хорошо продвинулись в этом направлении. Я очень надеюсь, что к концу года мы сможем продемонстрировать конкретные результаты", - отметил Терехов.

Сейчас предприятия сотрудничают только в области гражданской продукции. По словам главы Airbus Defence and Space в России, у компании намечен целый ряд направлений сотрудничества с российскими компаниями, однако подробностей он не уточнил, поскольку переговоры находятся в активной фазе.

На территории России действуют два совместных предприятия Airbus Defence and Space с компаниями РФ: "Синертек" (с холдингом "Российские космические системы") и "ЭнергияСат" (с РКК "Энергия").