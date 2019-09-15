Nikkei: cитуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия и химической продукции

ТОКИО, 15 сентября. /ТАСС/. Обострение ситуации в зоне Ормузского пролива ставит под угрозу стабильность мирового рынка алюминия и химической продукции, поскольку за последние годы поставки этих материалов из стран Ближнего Востока значительно возросли. Об этом сообщает в воскресенье газета Nikkei.

Согласно проведенному изданием анализу, доля экспорта нефтепродуктов из этого региона сейчас составляет порядка 30% от общемирового уровня, а алюминия - 16%. Это связано с тем, что страны Ближнего Востока неуклонно сокращают свою зависимость от поставок нефти в связи с колебаниями цен на сырье, а также с разработками сланцевой нефти в США. Кроме того, за счет серьезных инвестиций в новые для себя отрасли им удалось довольно быстро выйти на высокий уровень качества производимых материалов. В результате многие страны Азии, включая Японию и Китай, стали в последнее время сильно зависеть от поставок алюминия и нефтехимии из ближневосточного региона.

Так, Китай импортировал в прошлом году этилена из стран Ближнего Востока на сумму $9,4 млрд, что в 6,6 раза больше, чем в 2008 году. При этом доля поставок этого продукта в КНР из таких стран, как Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, за тот же период увеличилась с 18 до 45% от общего объема импорта. Аналогичным образом обстоят дела и в Юго-Восточной Азии.

Сингапур получает 75% необходимого ему этилена из Саудовской Аравии, а для Малайзии этот показатель составляет около 50%. Индия сейчас закупает около 70-80% аммиака у стран, расположенных в регионе Персидского залива. Продолжение обострившегося кризиса может привести к росту цен на рынке нефтепродуктов, алюминия и медной проволоки, отмечает Nikkei, поскольку крупные азиатские игроки начнут искать других более надежных поставщиков. Кроме того, из-за роста ставок на страхование судов, проходящих через Ормузский пролив, цена продукции будет расти, ставя конечного потребителя в невыгодные условия.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.