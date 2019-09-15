Источник: РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом своих обязательств по имплементации европейских энергетических норм в своё законодательство. Об этом заявил в воскресенье ТАСС источник в европейском энергетическом секторе.

"Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своём законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведёт к прекращению транзита газа в ЕС", - отметил эксперт.