В Иране заявили, что Европа готова внести $15 млрд в механизм INSTEX

ТЕГЕРАН, 15 сентября. /ТАСС/. Европейские страны согласны внести $15 млрд в межбанковский механизм расчетов с Ираном INSTEX. Об этом в воскресенье заявил глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннур.

"Европейцы согласились внести $15 млрд в механизм INSTEX тремя частями по $5 млрд", - цитирует Зоннура агентство Tasnim. Он добавил, что "эта сумму может быть использована для обеспечения предпродажи иранской нефти".

Заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи 4 сентября заявил, что Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе при условии получения $15 млрд от ЕС. На эту сумму Европа должна покупать иранскую нефть или предоставить Тегерану эквивалент в виде кредитной линии, которая обеспечена нефтяными поставками, что фактически означает предварительную продажу иранских углеводородов.

Механизм INSTEX создан для обеспечения банковских операций Европы с Ираном в условиях санкций со стороны США. ЕС объявил о начале его работы 28 июня. 17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что через INSTEX прошли сделки на несколько миллионов долларов, хотя это ничтожно мало.