Власти Хайнаня и госкорпорация КНР обсудили создание технопарка с инвестициями в $14 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 15 сентября. /ТАСС/. Губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомин и председатель правления китайской государственной корпорации Сhina Electronics Corporation (СЕС) Жуй Сяоу провели рабочее совещание по вопросам усиления сотрудничества. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао" .

По его данным, в ходе беседы стороны затронули тему развития цифровой экономики на Хайнане, а также создания технопарка с объемом инвестиций 100 млрд юаней (около $14,12 млрд).

Как отмечает издание, Сhina Electronics Corporation является разработчиком электронно-информационной системы PK System, основанной на китайских процессорах Phytium и операционной системе Kylin. Компания планирует использовать эти технологии на Хайнане для создания информационных сетей региона и обеспечения их кибербезопасности.

СЕС представила свою систему PK System в 2017 году. Как указывает разработчик, она может применяться при создании информационных сетей предприятий, в интернете вещей, облачном программировании, системах анализа больших данных (Big Data) и других сферах.