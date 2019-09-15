Ли Кэцян: экономика КНР устойчиво развивается, несмотря на неоднозначную ситуацию в мире

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Марат Абулхатин/. Китайская экономика в текущем году сохраняет ровные и устойчивые темпы развития. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС сообщил премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян накануне начинающегося 16 сентября официального визита в Москву.

"Судя по первым восьми месяцам текущего года китайская экономика в общем сохраняет ровное и устойчивое развитие, - подчеркнул Ли Кэцян. - В первом полугодии ВВП вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главные экономические показатели оправдывают ожидание и удерживаются в рациональном диапазоне".

По словам премьера, в результате динамичного развития китайской экономики на протяжении последних десятилетий ВВП Китая в прошлом году достиг $13,6 трлн, составив примерно 16% мировой экономики. "Прогноз экономического развития Китая на текущий год таков: рост ВВП - от 6% до 6,5%, уровень безработицы в городах и поселках, вычисленный на основе выборочных обследований, - около 5,5%, рост потребительских цен - на уровне 3%.", - сообщил он.

"На фоне далеко неоднозначной международной обстановки сохранение средних и высших темпов роста на уровне более чем 6% для такой крупной экономики, как Китай - дело весьма непростое, - продолжил Ли Кэцян. - По данному показателю наша страна остается одной из лидирующих среди крупных экономик мира".

Премьер подчеркнул "огромные стрессоустойчивость, потенциал и возможность китайской экономики" в условиях вялого роста мировой экономики и усиления протекционизма. По его словам, огромный внутренний рынок Китая обеспечивает устойчивый спрос, а неуклонное углубление реформ и открытости будет в дальнейшем стимулировать экономическую активность.

Интервью будет также опубликовано в "Российской газете".