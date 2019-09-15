Ли Кэцян заявил, что КНР поддерживает Россию в наведении порядка в лесном хозяйстве страны

МОСКВА, 15 сентября. /Корр. ТАСС Марат Абулхатин/. Китай поддерживает Россию в наведении порядка в лесном хозяйстве страны. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ТАСС заявил премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян накануне начинающегося 16 сентября официального визита в Москву.

"Мы решительно поддерживаем российскую сторону в наведении порядка в лесном хозяйстве страны, противодействии незаконным лесорубам и наказании правонарушителей, готовы поделиться с российскими партнерами китайским опытом и практикой в этих областях", - подчеркнул премьер.

Комментируя беспокойство российских властей по поводу масштабной незаконной вырубки леса в восточных регионах России, Ли Кэцян отметил, что "в последние годы стремительно развивается инвестиционное сотрудничество Китая и России в лесной отрасли, которое уже стало одним из самых многообещающих направлений торгово-экономического сотрудничества, принесло огромную пользу компаниям и народам двух стран".

По его словам, "китайскими компаниями вложено свыше $3 млрд в лесное хозяйство России, благодаря чему было создано огромное количество рабочих мест для местного населения". "Мы будем и впредь поощрять способные, квалифицированные и надежные китайские предприятия в развитии бизнеса и инвестирования в лесную отрасль России, в частности в сферу лесной переработки в соответствии с российским законодательством, поддерживать сотрудничество компаний двух стран по лесоводству и лесовосстановлению", - отметил он. При этом он выразил надежду, что "российская сторона создаст открытую, стабильную и предсказуемую среду для инвестиционного сотрудничества компаний двух стран, защитит их законные права и интересы".

Помимо лесопромышленности, продолжил премьер, большой потенциал имеет и взаимодействие двух стран в природоохранной сфере. "Мы готовы вместе с российскими партнерами использовать взаимодополняющие преимущества, с учетом национальных особенностей и реальных потребностей двух стран укреплять индустриальное и техническое сотрудничество в сфере экологии", - подчеркнул Ли Кэцян.

Интервью будет также опубликовано в "Российской газете".