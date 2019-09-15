Авен рассказал о вложенных $800 млн в капитал Альфа-банка во время кризиса 2008 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Вложение $800 млн личных средств акционеров в капитал Альфа-банка за один день помогло ему пережить экономический кризис 2008 года без серьезных колебаний, заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

"Во время кризисов мы действительно всегда давали деньги [Альфа-банку]. Мы давали и кредит банку, и просто вкладывали деньги в капитал. В кризис 2008-го, по-моему, года мы в один день, у нас к счастью были деньги в этот момент, мы вкачали в банк своих денег $800 млн, тем самым поддержав ликвидность и не дав банку даже пошатнуться", - сказал он в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Комментируя жесткие действия Альфа-банка по отношению к недобросовестным заемщикам, Авен отметил, что это вынужденная мера, при этом банк, по его словам, всегда остается в рамках легальных механизмов. "Мы вынуждены вести себя жестко, потому что нам доверяют деньги люди. У нас сегодня 10% вкладов до востребования. Это гигантская цифра. Поэтому когда какое-то предприятие, любое, нам не дает деньги - мы что, людям не будем эти деньги отдавать? Поэтому вынуждены бороться всеми легальными способами, для того чтобы эти деньги вернуть", - добавил он.

Альфа-банк является крупнейшим частным банком в России. По состоянию на конец I полугодия 2019 года клиентская база физических лиц Альфа-банка достигла 16,5 млн клиентов, юридических лиц - превысила 640 тыс.