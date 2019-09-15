Эксперты: цена на нефть 16 сентября вырастет на 5-8% из-за атак на объекты Saudi Aramco

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть марки Brent в понедельник вырастет на 5-8% после атак на предприятия Saudi Aramco, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

В ночь на 14 сентября на двух предприятиях национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошли пожары. Предприятия были атакованы дронами, ответственность взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В результате происшествия добыча нефти сократилась на 50%.

Краткосрочный прогноз фьючерса Brent

Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что при открытии торгов в понедельник цена на нефть марки Brent отреагирует на новости об атаках в Саудовской Аравии ростом в 5-8%.

В частности, инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин ожидает роста цены на нефть марки Brent на 5-8%. Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов прогнозирует рост в 5-7%, если "не будут приняты какие-то срочные меры для стабилизации добычи в Саудовской Аравии". Портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Дмитрий Дорофеев завтра ждет аналогичного роста Brent - в диапазоне $63-65 за баррель.

Дальнейший прогноз

Эксперты сходятся во мнении, что ущерб несильно затронет глобальный баланс спроса и предложения, так как снижение поставок нефти из Саудовской Аравии может быть компенсировано другими странами.

"Исходя из слухов, ремонтные работы займут менее месяца. Не исключу, что спекулятивный подъем будет кратковременным, так как ущерб не так сильно затронет глобальный баланс спроса и предложения. Россия и другие участники ОПЕК+ смогут быстро компенсировать недостаток поставок", - считает Нигматуллин.

Тем не менее цена на нефть будет расти. Нигматуллин полагает, что до конца 2019 года Brent может достигнуть отметки в $75 за баррель.

"Учитывая слухи о перечне поврежденной инфраструктуры, рост цен на нефть до максимумов этого года - $75 за баррель - можно считать высоковероятным сценарием", - пояснил он, добавив, что стоимость нефти в $100 за баррель маловероятна.

Суверов также ожидает роста цен. "Из-за того что в атаке на саудовские объекты обвинили Иран, жесткий курс будет сохраняться, что тоже будет приводить к поддержанию достаточно высоких цен на нефть", - пояснил он.

Дорофеев тоже не исключает, что в результате атаки на объекты Saudi Aramco цены на нефть Brent смогут закрепиться на уровне около $70 уже в течение месяца, однако многое будет зависеть от дальнейшего развития событий в Саудовской Аравии, полагает он.

"Дальнейшая динамика будет зависеть от большого числа неизвестных, каждое из которых может значительно повлиять на цену. Пока наверняка неизвестно, как много Saudi Aramco потребуется времени для полного восстановления добычи и процессинга нефти в Абкаике. По имеющимся данным, порядка 2,5 млн баррелей в день мощностей будет восстановлено уже к понедельнику-вторнику, но судьба ввода в строй мощностей на еще более 3 млн баррелей в сутки остается неясной, возможно, на это потребуется месяц или немного больше. В заданный промежуток компенсировать потери сможет сама Saudi Aramco за счет экспорта нефти из своих резервов, но более длительная задержка по восстановлению мощностей может привести к более заметному росту цен", - отметил он.