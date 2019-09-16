В Роскачестве объяснили, как должна выглядеть маркировка продукта

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества рассказали, как должна выглядеть маркировка продукта и подчеркнули, что на ней в обязательном порядке должны быть прописаны наименование пищевой продукции, состав, количество (вес), дата изготовления и срок годности. Об этом говорится в сообщении организации.

Кроме того, на этикетке продукта должны быть обозначены условия хранения, а также условия хранения после вскрытия упаковки, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации и (или) ограничения по использованию и приготовлению, показатели пищевой ценности и сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением генно-модифицированных организмов (ГМО). На этикетке также должен стоять единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Как отметили в Роскачестве, требования к наименованию товаров тоже строгие. Производитель имеет право придумать любое название (например, "нежность", "солнышко", "мир"), при этом оно должно быть расположено в непосредственной близости от наименования. Наименование - это точная характеристика продукта, например: "хлебобулочное изделие" или "фарш говяжий рубленый". В наименование включаются физические свойства продукта или специальные способы обработки, например: "восстановленный" (сок), "копченое" (мясо), "молотый" (перец).

При чтении состава продукта эксперты рекомендуют обратить внимание на то, что первым указывается ингредиент, массовая доля которого больше, а затем остальные ингредиенты перечисляются по принципу убывания. Про этом фрукты (включая ягоды), овощи (включая картофель), орехи, злаки, грибы, пряности, специи могут перечисляться в составе продукта в любой последовательности. Кроме того, на этикетках продуктов, хранящихся в жидкости (например, сельдь в уксусе или оливки в рассоле), производитель обязан указать вес общей массы и отдельно вес массы продукта без жидкости.

Как подчеркнули в Роскачестве, размер шрифта также является важным фактором идеальной этикетки. Примечательно, что наименование продукции и её количество должны указываться шрифтом не менее 2 мм высотой. Другие сведения должны указываться шрифтом не менее 0,8 мм высотой, а именно: дата изготовления, срок годности, состав, условия хранения, показатели пищевой ценности, рекомендации и (или) ограничения по использованию и приготовлению, наименование и место нахождения изготовителя. Эксперты также пояснили, что предупреждение "Не рекомендуется употребление детьми в возрасте до 18 лет, при беременности и кормлении грудью, а также лицами, страдающими повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, артериальной гипертензией" означает, что рассматриваемый продукт представляет собой безалкогольный напиток, в котором содержится кофеин в количестве, превышающем 150 мг/л, и (или) лекарственные растения и их экстракты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека.

Предупреждения на этикетке

По данным Роскачества, регламент обязывает указывать на этикетке любые компоненты, которые могут вызвать аллергическую реакцию, независимо от их количества, а также компоненты, которые противопоказаны при определенных заболеваниях. К таким наиболее распространенным из них относятся арахис и продукты его переработки, аспартам, горчица и продукты ее переработки, злаки, содержащие глютен, кунжут, люпин, моллюски, молоко, орехи, ракообразные и продукты их переработки, рыба, соя, яйца. Если в продукте есть пищевые добавки, на этикетке должны быть указаны их наименования и назначение каждой из них (регулятор кислотности, стабилизатор, эмульгатор или другие функциональные свойства). Как пояснили в Роскачестве, наименование может выражаться индексом пищевой добавки согласно Международной цифровой системе (INS) или Европейской цифровой системе (Е).

Эксперты напомнили, что существуют такие пищевые красители, которые способны влиять на активность и внимание детей. В Роскачестве подчеркнули, что производители обязаны размещать на этикетке предупреждающую надпись об этом. Речь идёт о красителях азорубин Е122, желтый хинолиновый Е104, желтый "солнечный закат" FCF Е110, красный очаровательный АС Е129, понсо 4R Е124, тартразин Е102.