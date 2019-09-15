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Пользователи сотовых операторов "Мегафон" и Yota сообщили о проблемах в работе сети

Проблемы со связью отметили около 80% клиентов "Мегафона", а 90% пользователей Yota жалуются на мобильный интернет

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Перебои в работе операторов мобильной связи "Мегафон" и Yota наблюдаются в воскресенье в России, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно данным, почти 80% пользователей "Мегафона" испытывают проблемы с работой мобильной связи. Еще 13% наблюдают сбои в работе мобильного интернета, 8% пользователей жалуются на сбои в работе проводной связи.

Судя по карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе "Мегафона" наблюдаются в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Самаре, Туле, Екатеринбурге, Новосибирске, Рязани, Краснодаре и Казани.

Также сбои зафиксированы в работе сотового оператора Yota. 90% пользователей заявляют о проблемах, связанных с подключением к интернету. Согласно карте сбоев, опубликованной на ресурсе, проблемы в работе оператора зафиксированы в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Екатеринбурге, Чите, Казани и Туле.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями компаний.

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