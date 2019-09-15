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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным газеты "Известия", ссылающейся не документ Минтруда, это вакансия механика в отрасли рыбной промышленности. Зарплата на этой должности составляет около 430 тыс. рублей в месяц
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 15 сентября. Вакансия механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности стала самой высокооплачиваемой в России, сообщается в документе Министерства труда и социальной защиты РФ, с которым ознакомилась газета "Известия".

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По данным издания, зарплата на этой должности составляет около 430 тыс. рублей в месяц.

Директор Рыбного союза России Сергей Гудков заявил "Известиям", что средний доход механиков обычно не превышает 200 тыс. рублей, а указанная в рейтинге зарплата может быть предложена только при особой необходимости в работнике и встречается очень редко.

На втором месте в списке самых прибыльных вакансий с зарплатой 330 тыс. рублей оказались начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности и пилот воздушного судна.

В 2018 году должность механика в отрасли рыбодобывающей промышленности занимала третье место в аналогичном рейтинге с доходом 400 тыс. рублей. Первые позиции тогда заняли директор предприятия по производству лекарственных препаратов (420 тыс. рублей) и гендиректор консалтинговой компании (400 тыс. рублей).

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