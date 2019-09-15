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Чемезов заявил, что пока не собирается уходить с поста главы Ростеха

Ранее появилась информация, что Сергея Чемезова в руководстве компании сменит министр промышленности и торговли Денис Мантуров

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов пока не планирует покидать свою должность в госкорпорации. Об этом он сообщил в интервью газете РБК.

"На должность генерального директора госкорпорации назначает президент. Поэтому как Администрация президента примет решение, подберет кого-то <...> Но я пока не собираюсь уходить", - сказал он.

Сергей Чемезов возглавил Ростех в 2007 году. Telegram-канал "Подъем" в начале сентября сообщил о том, что Чемезова в руководстве Ростеха сменит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В публикации отмечалось, что Мантуров покинет пост министра 18 сентября. Сам министр опроверг эту информацию.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияЧемезов, Сергей Викторович
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