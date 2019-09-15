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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Трамп разрешил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии

Американский президент сообщил, что нефть будет задействована в объемах, достаточных для поддержания нормального уровня снабжения рынков
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Carolyn Kaster
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать имеющиеся у страны в наличии стратегические резервы нефти после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. О своем решении американской лидер сообщил в воскресенье в Twitter.

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"С учетом атак на Саудовскую Аравию, которые могли повлиять на цены на нефть, я разрешил задействовать нефть из стратегического нефтяного резерва, если это будет необходимо, в объемах, которые будут установлены и которых должно быть достаточно для того, чтобы поддерживать нормальный уровень снабжения рынков", - заявил он.

Трамп добавил, что США ждут от Эр-Рияда соображений о том, кто стоял на атакой на Saudi Aramco, и будут действовать исходя из этого.

Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве Саудовской Аравии, власти этой страны рассчитывают, что национальной нефтяной компании Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру 16 сентября.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, ДональдАтаки на предприятия Saudi Aramco
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