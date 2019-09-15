NYT: Boeing на предстоящей неделе объявит о мерах по повышению безопасности самолетов

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Авиастроительный концерн Boeing на предстоящей неделе объявит о мерах, призванных повысить безопасность самолетов его производства. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванный источник в компании.

По его данным на протяжении последних пяти месяцев в рамках концерна функционировал специальный комитет, в цели которого входило опрашивать сотрудников Boeing, руководителей других компаний, работающих в авиапромышленности, а также экспертов в вопросах безопасности. Членам комитета была поставлена задача понять, какие меры должно принять руководство Boeing, чтобы повысить безопасность самолетов его производства. Источник The New York Times отмечает, что выводы комитета должны быть официально представлены на предстоящей неделе.

По данным издания, руководство Boeing объявит о ряде структурных изменений. Так, в компании планируют создать группу специалистов, в задачи которых будет входить контроль за тем, чтобы разные подразделения компании четко выполняли поставленные перед ними задачи, но при этом вели полноценный обмен информацией со своими коллегами из других цехов. Помимо этого, планируется внести изменения в процесс разработки кабин для будущих самолетов, которые отвечали бы требованиям "нового поколения пилотов, некоторые из которых обладают недостаточным опытом".

Другим важным изменением в структуре работы Boeing станет то, что инженеры, разрабатывающие новые модели самолетов, будут докладывать о своей деятельности напрямую главному инженеру, а не менеджерам, отвечающим за тот или иной проект, как это происходило до нынешнего момента. По мнению источника издания, это может несколько замедлить процесс разработки новых самолетов Boeing, однако поможет устранять проблемы на стадии разработки.