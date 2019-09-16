"Известия": протестировать "четырехдневку" могут на предприятиях - участниках нацпроекта

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Совещание, на котором планируется обсудить пилотный запуск четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности труда, состоится в Министерстве труда и социальной защиты (Минтруда) России в ближайшие дни. Об этом в понедельник сообщила газета "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

По словам Засельского, в рамках нацпроекта этот вопрос еще не слишком проработан, и конкретных параметров введения укороченной недели пока нет. "На предприятиях... работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий", - подчеркнул Засельский.

Отмечается, что в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в министерство труда предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству до 30 сентября представить свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин отмечал, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе, однако в ближайшие несколько лет вопрос не будет решен.