Госстат Китая не выразил опасений по поводу нефтяных цен после атак в Саудовской Аравии

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Перспективы колебания мировых цен на углеводороды в связи с недавней атакой беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии пока не ясны, и на фоне сравнительно невысоких глобальных расценок на данный энергоноситель не следует делать какие-либо скоропалительные выводы.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

"За тем, насколько ситуация в Саудовской Аравии повлияет на международные энергетические рынки, еще предстоит понаблюдать", - подчеркнул он на пресс-конференции.

Представитель напомнил, что в последнее время глобальные расценки на нефть держатся на довольно низком уровне. Он отметил, что в августе цены международных поставщиков углеводородов в среднем понизились по сравнению с июлем на 6%.